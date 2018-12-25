В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-25T10:03:53+03:00

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Пожар в частном одноэтажном доме на улице Трансформаторной в казанском поселке Аки произошел в 17.03 в понедельник, 24 декабря.

Пожарных вызвали соседи, и к приезду огнеборцев дом полностью горел изнутри на площади 60 квадратных метров.

Прибывших сотрудников МЧС Татарстана встречал сосед, который рассказал, что когда он увидел огонь, то подбежал к дому и через не запертую дверь проник внутрь. В трех метрах от входа обнаружил лежащее на полу тело мужчины, который уже не подавал признаков жизни, вынес на свежий воздух. В погибшем он опознал 67-летнего одинокого хозяина дома.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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