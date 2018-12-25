2018-12-25T10:39:21+03:00
Общество

На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники

Выпавшие осадки вывозили всю ночь
Лика ИСАЕВА
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Фото уборки снега предоставлено министерством транспорта Татарстана.Фото уборки снега предоставлено министерством транспорта Татарстана.
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Снежные заносы, которыми вчера, 24 декабря, стали основными причинами автомобильных пробок в Казани, к утру 25 декабря были убраны и вывезены. На расчистку магистралей столицы Татарстана были отправлены более 300 единиц спецтехники, которые начали приводить город в порядок, не дожидаясь окончания снегопада.

Казань вечером встала в пробках, и кое-где это достигло 10 баллов.

После прошедшего в Татарстане снегопада на дороги республики вышли 303 единиц снегоуборочной техники. Они рассыпали 2805 тонн пескосоляной смеси, 82 тонны чистой соли и 32 тонны смеси соли и воды. Днем дороги республиканского значения будут обрабатывать 406 единиц спецтехники.

Непогода не стала причиной задержек авиарейсов в татарстанских аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма».

- Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе минтранспорта Татарстана. Школьные и межмуниципальные автобусы на данный момент курсируют по расписанию.

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