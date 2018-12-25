2018-12-25T09:08:08+03:00
Общество

В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран

Приостановить его работу решил городской суд
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кран опечатан приставами на 30 сутокКран опечатан приставами на 30 сутокФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

По решению Йошкар-Олинского городского суде приставы приостановили эксплуатацию башенного крана, который работал на строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома в столице Марий Эл. Кран опечатан на срок в 30 суток.

То, что кран эксплуатируется с нарушениями, выяснила выездная проверка Ростехнадзора республики. Оказалось, что организацией, эксплуатирующей башенный кран, не выполняются требования промышленной безопасности. Например, не завершен монтаж подкрановых путей, отсутствует ограждение и заземляющее устройство подкрановых путей, на самом кране отсутствует необходимая информация о дате частичного и полного технического освидетельствования.

Исследовав все обстоятельства дела, суд постановил приостановить эксплуатацию крана в связи с угрозой "жизни и здоровью людей, окружающей среде, и привести к техногенной аварии и несчастным случаям".

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов