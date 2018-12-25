В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-25T09:08:08+03:00

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По решению Йошкар-Олинского городского суде приставы приостановили эксплуатацию башенного крана, который работал на строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома в столице Марий Эл. Кран опечатан на срок в 30 суток.

То, что кран эксплуатируется с нарушениями, выяснила выездная проверка Ростехнадзора республики. Оказалось, что организацией, эксплуатирующей башенный кран, не выполняются требования промышленной безопасности. Например, не завершен монтаж подкрановых путей, отсутствует ограждение и заземляющее устройство подкрановых путей, на самом кране отсутствует необходимая информация о дате частичного и полного технического освидетельствования.

Исследовав все обстоятельства дела, суд постановил приостановить эксплуатацию крана в связи с угрозой "жизни и здоровью людей, окружающей среде, и привести к техногенной аварии и несчастным случаям".

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