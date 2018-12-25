2018-12-25T08:29:42+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек

Зрелищные гонки на льду состоятся 31 декабря на Московской набережной
Лика ИСАЕВА
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Чебоксарцев ждет очень красивое зрелище. Фото Ильи Степанова.Чебоксарцев ждет очень красивое зрелище. Фото Ильи Степанова.
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В столице Чувашии 31 декабря пройдут красочные кайт-гонки. Принять участие в них смогу все, кто умеет управляться с кайтом и у него есть костюм Деда Мороза или Снегурочки, ведь это главное условие для гонок.

В кайт-гонках участвуют Деды Морозы и Снегурочки

В кайт-гонках участвуют Деды Морозы и Снегурочки

Генеральная репетиция прошла 23 декабря, в воскресенье. В нребо над Волгой взметнулись более 40 куполов, и а по льду Волги в Чебоксарском заливе рассекали заснеженные Деды Морозы и румяные Снегурочки.

Полюбоваться на сами гонки можно будет 31 декабря в 12.00 с Московской набережной. Вход для чебоксарцев и гостей столицы свободный.

Красивые купола взлетят над Волгой в Чебоксарах

Красивые купола взлетят над Волгой в Чебоксарах

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