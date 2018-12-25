В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В столице Чувашии 31 декабря пройдут красочные кайт-гонки. Принять участие в них смогу все, кто умеет управляться с кайтом и у него есть костюм Деда Мороза или Снегурочки, ведь это главное условие для гонок.
В кайт-гонках участвуют Деды Морозы и Снегурочки
Генеральная репетиция прошла 23 декабря, в воскресенье. В нребо над Волгой взметнулись более 40 куполов, и а по льду Волги в Чебоксарском заливе рассекали заснеженные Деды Морозы и румяные Снегурочки.
Полюбоваться на сами гонки можно будет 31 декабря в 12.00 с Московской набережной. Вход для чебоксарцев и гостей столицы свободный.
Красивые купола взлетят над Волгой в Чебоксарах
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