2018-12-24T18:57:36+03:00
Происшествия

В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла

Утверждается, что он хотел украсть еще 60 тонн, но его схему раскрыли
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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34-летнего бизнесмена из Тольятти, в частности, обвиняют в мошенничестве и покушении на него.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году мужчина смог похитить у казанской фирмы более 20 тонн нерафинированного подсолнечного масла. Сумел он это сделать, подделав платежного поручения. Последнее бизнесмен направил на электронный адрес фирмы-продавца.

В итоге в Самарской области он при отгрузке завладел партией товара на сумму свыше 880 тысяч рублей. При этом это масло мужчина, по версии следствия, умудрился перепродать другой казанской фирме. За что получил 754 тысячи рублей.

По этой же схеме он попытался снова украсть уже 60 тонн масла у той же фирмы на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Но ничего не получилось – компания учла прежнюю ошибку и отменила поставку.

- Свою вину бизнесмен полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела завершено и материалы направлены в суд, -сообщили в прокуратуре Татарстана.

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