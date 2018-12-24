2018-12-24T18:24:43+03:00
Авто

Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками

В конце рабочего дня заторам на дорогах было присвоено 10-баллов
Олег ЛУГОВОЙ
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Этой ночью на очистку улиц от последствий метели выйдут 288 единиц спецтехники. Фото: kzn.ruЭтой ночью на очистку улиц от последствий метели выйдут 288 единиц спецтехники. Фото: kzn.ru
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Сейчас ситуация на улицах столицы Татарстана немного выравнивается, видимо, из-за того, что некоторым все же удалось вырваться из автомобильных заторов. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» давал уже 9 баллов.

Так, движение парализовало в центре Казани в основном на улицах около площади Тукая, рядом «стоит» и улица Лево-Булачная. Согласно сервису, проезд в некоторых местах затрудняют и ДТП – около дюжины.

Серьезные пробки были зафиксированы также на улицах: Аделя Кутуя, Тульская и Техническая.

Причина заторов в сильной метели. На дорогах снежные заносы. Этой ночью для борьбы с ними на улицы выведут 288 единиц спецтехники. В том числе, 92 комбинированные дорожные машины, 11 грейдеров, 62 самосвала, 55 тракторных щеток, 36 фронтальных погрузчиков, 17 минипогрузчиков «Барсик» и 7 снегопогрузчиков.

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