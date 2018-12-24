2018-12-24T18:06:00+03:00
Общество

Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту

Лев Захаринский побывает в Иннополисе и узнает, как устроен этот университет изнутри
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ИннополисаФото: пресс-служба Иннополиса
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Лев Захаринский станет еще одним участником всероссийской благотворительной акции "Мечтай со мной", чья заветная мечта исполнится. Мальчик из Красноярска посетит университет "Иннополис" и узнает, как устроен этот университет изнутри.

Лев прилетел в Казань 24 декабря. Сразу по прибытию для него была организована экскурсия по городу, а уже завтра его мечта осуществиться. После, по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханова, мальчик посетит Республиканскую новогоднюю елку. Также гость из Красноярска посетит IT-лицей и остров-град Свияжск.

Известно, что Лев имеет проблемы со здоровьем. У мальчика выявлены отмирание клеток головного мозга, отклонения зрения, вывих Атланта и отсутствие естественного изгиба позвоночника, полупаралич, разложение мышц и нарушение дикции. Несмотря на это, летом 2018 года он в составе сборной России занял 3 место в Чемпионате мира по робототехнике.

Сейчас мальчик усердно учит английский и планирует поступить в университет "Иннополис".

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