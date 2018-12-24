2018-12-24T17:35:41+03:00
Спорт

Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов

Соревнования пройдут на матчах волейбольного "Зенита"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Мария АНАНОВА.Фото: Мария АНАНОВА.
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До Нового года осталась одна неделя. В воздухе уже давно витает дух праздника. ОДнако, есть те, кому еще не до радостных настроений. Так, волейболистам казанского "Зенита" еще предстоит сыграть два матча - 26 декабря против "Газпром-Югры" и 29 декабря против "Ярославича". Оба поединка пройдут в Казани.

Для всех болельщиков клуба организаторы подготовили особую новогоднюю программу. В эти дни в Центре волейбола пройдет чемпионат по поеданию мандаринов, где любой желающий сможет выиграть ценный приз, обыграв своего оппонента за ограниченное количество времени.

Также гостей ждет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, которые можно будет забрать с собой. Для каждого маленького болельщика клуба будет подготовлен сладкий подарок, и, конечно же, будет ждать Дед Мороз и Снегурочка.

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