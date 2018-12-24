В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В воскресенье, 23 декабря, атнинский государственный драматический театр отметил свой юбилей, ему исполнилось 100 лет. В честь этого зрители увидели представление, отразившее историю создания этого татарстанского храма Мельпомены, с самого первого спектакля и до этого дня.
Также с поздравительной речью выступил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. В своем выступлении он поздравил театр, отметив неоценимый вклад коллектива в национальную культуру страны и сохранение родного языка. Помимо этого, кабинет министров республики выразил труппе благодарность за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие искусства.
Ветераны ремесла и личности, внесшие особый вклад в историю получили в подарок книгу, выпущенную к юбилею.
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