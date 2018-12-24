На республиканской елке в Казани выступит популярная певица

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-24T17:20:26+03:00

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25 декабря на главное новогоднее представление республики приедут более восьми тысяч детей со всего Татарстана. Все они в течение года смогли проявить себя с лучшей стороны в творчестве и спорте, также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В этом году организаторы подготовили представление «Возвращение сказки». Главными героями станут персонажи татарских и русских сказок, так же Дед Мороз и Снегурочка. Красочные декорации, костюмы и реквизит перенесут зрителя в сказочный мир, в котором будет раскрыта тема рабочих профессии.

В представлении задействованы более тысячи артистов, эстрадных певцов и спортсменов.

Главная республиканская елка пройдет в этом году уже в восемнадцатый раз. Представление состоится в Татнефть-Арене. В финале пройдет выступление популярной звезды, имя которой до момента представления, по традиции, держат в секрете.