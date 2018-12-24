2018-12-24T17:20:26+03:00
Дом. Семья

На республиканской елке в Казани выступит популярная певица

Новогодняя ёлка пройдет в Татнефть-Арене 25 декабря
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Республиканская елка соберет талантливых детей и отличников со всего ТатарстанаРеспубликанская елка соберет талантливых детей и отличников со всего ТатарстанаФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

25 декабря на главное новогоднее представление республики приедут более восьми тысяч детей со всего Татарстана. Все они в течение года смогли проявить себя с лучшей стороны в творчестве и спорте, также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В этом году организаторы подготовили представление «Возвращение сказки». Главными героями станут персонажи татарских и русских сказок, так же Дед Мороз и Снегурочка. Красочные декорации, костюмы и реквизит перенесут зрителя в сказочный мир, в котором будет раскрыта тема рабочих профессии.

В представлении задействованы более тысячи артистов, эстрадных певцов и спортсменов.

Главная республиканская елка пройдет в этом году уже в восемнадцатый раз. Представление состоится в Татнефть-Арене. В финале пройдет выступление популярной звезды, имя которой до момента представления, по традиции, держат в секрете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов
В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков
Полицейские Татарстана перед Новым годом-2019 получили более 133 миллионов рублей на покупку или строительство жилья
Сколько дней татарстанцы будут отдыхать в честь Нового года-2019
Губернаторский дворец в Казанском Кремле застрахуют на 838 миллионов рублей
В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку
В Татарстане из-за плохой погоды закрыли движение по ледовой переправе Аракчино-Верхний Услон
25 декабря в двух районах Казани отключат свет
Настоятелем Казанского собора иконы Божией Матери станет действующий архиерей Феофан
Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря
В преддверии Нового года-2019 в Казани пройдет донорская акция
Жителя Чувашии приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над своею дочерью
Безопасность на Новый год-2019 в Казани буду обеспечивать более 400 полицейских
В новогодние каникулы-2019 в Казани усилят контроль за своевременным вывозом мусора
В Татарстане метель и сильный снег пробудут минимум до 27 декабря
В суд передано дело о ДТП в Чувашии, в котором погибли 12 человек
Новый год-2019: Казань попала в топ-3 российских городов для поездок с детьми на праздники
В Казани угарным газом отравилось 4 человека, двое из них дети
Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
Идет прием заявок на участие в международном форуме «Эндаументы 2019»