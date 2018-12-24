Полицейские Татарстана перед Новым годом-2019 получили более 133 миллионов рублей на покупку или строительство жилья

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-24T16:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 24 декабря, глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные соцвыплаты на покупку или строительство жилья.

Сумма более 133 миллионов рублей была распределена между 23 семьями правоохранителей из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района.

- Уверен, что вы с максимальной пользой потратите деньги и приобретете достойное жилье, – подчеркнул на церемонии Артем Хохорин.

Отмечается, что за 2018 год такие единовременные выплаты получили 43 очередника. Речь идет о сумме свыше 235 миллионов рублей. Среди них также ветераны МВД, члены семей погибшего сотрудника при исполнении, участники боевых действий на территории Афганистана, сотрудники, имеющие трех и более детей, а также семьи полицейских, имеющие одного и более ребенка-инвалида.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен