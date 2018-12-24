2018-12-24T16:33:51+03:00
Дом. Семья

Сколько дней татарстанцы будут отдыхать в честь Нового года-2019

Разъяснения дает Минтруда республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Перед новогодними каникулами-2019 татарстанцев ожидает шестидневная рабочая неделя. Фото: с сайта mtsz.tatarstan.ruПеред новогодними каникулами-2019 татарстанцев ожидает шестидневная рабочая неделя. Фото: с сайта mtsz.tatarstan.ru
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Жители Татарстана, как и остальные жители России, в этот раз могут рассчитывать на 10-дневные новогодние каникулы.

Согласно производственному календарю Минтруда республики, отдыхать татарстанцы будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

В министерстве отмечают, что выходной с субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря. Это будет короткий рабочий день – он сокращен на один час. Далее с 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы. А 7 января отмечается Рождество Христово. Этот день также является выходным.

Кроме того, из-за того, что 5 и 6 января совпадают с субботой и воскресеньем, в 2019 году татарстанцы получат два дополнительных выходных дня – 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница). Эти дни переносятся в соответствии с российским законодательством.

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