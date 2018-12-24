Губернаторский дворец в Казанском Кремле застрахуют на 838 миллионов рублей
На процесс страхования 50 зданий и сооружений Казанского Кремля потратят 1,5 миллиона рублей. Деньги на это уже выделили из бюджета Татарстана, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, балансовая стоимость объектов составляет более 5 миллиардов рублей. В частности, на 838 миллионов рублей застрахуют Губернаторский дворец, на 767 миллионов - "Кул Шариф", более чем на 15 миллионов - Спасскую башню, а на 13 миллионов - башню Сююмбике.
Страховка должна покрывать последствия пожаров, взрывов, ударов молний, действий воды, стихийных бедствий, боя стекол, а также противоправные действия физических и юридических лиц.
Исполнитель будет выбран посредством аукциона 28 декабря. Заявки на участие в тендере принимаются вплоть до 25 декабря.
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