В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-24T15:49:57+03:00

У пострадавшей были диагностированы травма головы и перелом ключицы, а у предполагаемого виновника ДТП имелись признаки алкогольного опьянения

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Накануне днем в столице Татарстана на перекрестке улиц Беломорская и Большая Армавирская автомобиль «Нива» сбил 20-летнюю девушку. У нее были диагностированы травма головы и перелом ключицы. Пострадавшая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В свою очередь водитель отечественного внедорожника имел признаки алкогольного опьянения. Мало того, выяснилось, что 32-летний мужчина к тому же сел за руль будучи лишенным водительского удостоверения.

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