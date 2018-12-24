В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку
Накануне днем в столице Татарстана на перекрестке улиц Беломорская и Большая Армавирская автомобиль «Нива» сбил 20-летнюю девушку. У нее были диагностированы травма головы и перелом ключицы. Пострадавшая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.
В свою очередь водитель отечественного внедорожника имел признаки алкогольного опьянения. Мало того, выяснилось, что 32-летний мужчина к тому же сел за руль будучи лишенным водительского удостоверения.
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