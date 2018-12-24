В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-24T17:02:54+03:00

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Пожар на пятом этаже дома №11 по улице Кошевого в Чебоксарах случился еще 5 декабря. Однако детали происшествия стали появляться лишь сейчас. Как оказалось, в тот вечер трое сотрудников полиции героически спасли из огня инвалида и двух щенков.

Фото: МВД России по Чувашии

Как выяснилось, первыми место пожара прибыли младший лейтенант Димитрий Георгиев и сержант Александр Румянцев. От жильцов дома они узнали, что в квартире, охваченной огнем, может находиться 63-летний мужчина-инвалид.

Не дожидаясь пожарных, мужчины направились во внутрь. Один из них заполз в прихожую и обнаружил там тело хозяина. После, уже вдвоем, полицейские внесли его на улицу и передали медикам.

В то же время к дому подъехал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №5 Ильнар Галеев. Он узнал, что в соседней квартире находятся два беспомощных щенка. Полицейский поднялся наверх, на полу кухни наощупь он отыскал собак. Завернув животных в покрывало, мужчина вынес их на улицу и передал хозяйке.