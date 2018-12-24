2018-12-24T17:02:54+03:00
Общество

В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков

Пожар случился в доме № 11 по улице Кошевого [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МВД России по ЧувашииФото: МВД России по Чувашии
Изменить размер текста:

Пожар на пятом этаже дома №11 по улице Кошевого в Чебоксарах случился еще 5 декабря. Однако детали происшествия стали появляться лишь сейчас. Как оказалось, в тот вечер трое сотрудников полиции героически спасли из огня инвалида и двух щенков.

Фото: МВД России по Чувашии

Фото: МВД России по Чувашии

Как выяснилось, первыми место пожара прибыли младший лейтенант Димитрий Георгиев и сержант Александр Румянцев. От жильцов дома они узнали, что в квартире, охваченной огнем, может находиться 63-летний мужчина-инвалид.

Не дожидаясь пожарных, мужчины направились во внутрь. Один из них заполз в прихожую и обнаружил там тело хозяина. После, уже вдвоем, полицейские внесли его на улицу и передали медикам.

В то же время к дому подъехал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №5 Ильнар Галеев. Он узнал, что в соседней квартире находятся два беспомощных щенка. Полицейский поднялся наверх, на полу кухни наощупь он отыскал собак. Завернув животных в покрывало, мужчина вынес их на улицу и передал хозяйке.

Фото: МВД России по Чувашии

Фото: МВД России по Чувашии

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов
На республиканской елке в Казани выступит популярная певица
Полицейские Татарстана перед Новым годом-2019 получили более 133 миллионов рублей на покупку или строительство жилья
Сколько дней татарстанцы будут отдыхать в честь Нового года-2019
Губернаторский дворец в Казанском Кремле застрахуют на 838 миллионов рублей
В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку
В Татарстане из-за плохой погоды закрыли движение по ледовой переправе Аракчино-Верхний Услон
25 декабря в двух районах Казани отключат свет
Настоятелем Казанского собора иконы Божией Матери станет действующий архиерей Феофан
Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря
В преддверии Нового года-2019 в Казани пройдет донорская акция
Жителя Чувашии приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над своею дочерью
Безопасность на Новый год-2019 в Казани буду обеспечивать более 400 полицейских
В новогодние каникулы-2019 в Казани усилят контроль за своевременным вывозом мусора
В Татарстане метель и сильный снег пробудут минимум до 27 декабря
В суд передано дело о ДТП в Чувашии, в котором погибли 12 человек
Новый год-2019: Казань попала в топ-3 российских городов для поездок с детьми на праздники
В Казани угарным газом отравилось 4 человека, двое из них дети
Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
Идет прием заявок на участие в международном форуме «Эндаументы 2019»