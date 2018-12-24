В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков
Пожар на пятом этаже дома №11 по улице Кошевого в Чебоксарах случился еще 5 декабря. Однако детали происшествия стали появляться лишь сейчас. Как оказалось, в тот вечер трое сотрудников полиции героически спасли из огня инвалида и двух щенков.
Фото: МВД России по Чувашии
Как выяснилось, первыми место пожара прибыли младший лейтенант Димитрий Георгиев и сержант Александр Румянцев. От жильцов дома они узнали, что в квартире, охваченной огнем, может находиться 63-летний мужчина-инвалид.
Не дожидаясь пожарных, мужчины направились во внутрь. Один из них заполз в прихожую и обнаружил там тело хозяина. После, уже вдвоем, полицейские внесли его на улицу и передали медикам.
В то же время к дому подъехал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №5 Ильнар Галеев. Он узнал, что в соседней квартире находятся два беспомощных щенка. Полицейский поднялся наверх, на полу кухни наощупь он отыскал собак. Завернув животных в покрывало, мужчина вынес их на улицу и передал хозяйке.
Фото: МВД России по Чувашии