В Татарстане из-за плохой погоды закрыли движение по ледовой переправе Аракчино-Верхний Услон

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-24T15:36:30+03:00

Данная переправа помогает автомобилистам сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мера временная пока не утихнет метель

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Как сообщают в МЧС Татарстана, в этот понедельник, 24 декабря, с 15.00 из-за погоды - сильная метель, плохая видимость, временно прекращена работа ледовой переправы Аракчино-Верхний Услон.

Напомним ее длина составляет 3,2 километра, она имеет две полосы. Данная переправа помогает автомобилистам сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров.

Также, по сообщению республиканского чрезвычайного ведомства, с этого понедельника на другой ледовой переправе через реку Волга - Зеленодольск-Нижние Вязовые, была увеличена допустимая масса проезжающего там автотранспорта до 3,5 тонн.

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