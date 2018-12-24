2018-12-24T15:10:51+03:00
Общество

25 декабря в двух районах Казани отключат свет

А в одном из них еще и воду, причем почти на сутки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет, в частности, пропадет в домах поселка Самосырово.Свет, в частности, пропадет в домах поселка Самосырово.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этот вторник, 25 декабря, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания оборудования распределительных сетей в двух районах столицы Татарстана отключат свет.

Так, с 9.00 до 12.00 его не будет в Приволжском районе по адресам: улица Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 75, 77, 85-1, 85-2, 85-3.

А с 9.00 до 18.00 обесточат поселок Самосырово Советского района по улицам Мухамедьярова и Умырзая.

При этом в этом же районе из-за подключения психбольницы к централизованным сетям также отключат воду, причем почти на сутки.

Речь идет о двух домах - №49в и №57г, что на улице Николая Ершова. Краны в них пересохнут с 9.00 25 декабря до 6.00 26 декабря

МУП «Водоканал» просит жителей этих домов заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов
На республиканской елке в Казани выступит популярная певица
В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков
Полицейские Татарстана перед Новым годом-2019 получили более 133 миллионов рублей на покупку или строительство жилья
Сколько дней татарстанцы будут отдыхать в честь Нового года-2019
Губернаторский дворец в Казанском Кремле застрахуют на 838 миллионов рублей
В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку
В Татарстане из-за плохой погоды закрыли движение по ледовой переправе Аракчино-Верхний Услон
Настоятелем Казанского собора иконы Божией Матери станет действующий архиерей Феофан
Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря
В преддверии Нового года-2019 в Казани пройдет донорская акция
Жителя Чувашии приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над своею дочерью
Безопасность на Новый год-2019 в Казани буду обеспечивать более 400 полицейских
В новогодние каникулы-2019 в Казани усилят контроль за своевременным вывозом мусора
В Татарстане метель и сильный снег пробудут минимум до 27 декабря
В суд передано дело о ДТП в Чувашии, в котором погибли 12 человек
Новый год-2019: Казань попала в топ-3 российских городов для поездок с детьми на праздники
В Казани угарным газом отравилось 4 человека, двое из них дети
Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
Идет прием заявок на участие в международном форуме «Эндаументы 2019»