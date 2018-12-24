25 декабря в двух районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-24T15:10:51+03:00

А в одном из них еще и воду, причем почти на сутки

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 25 декабря, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания оборудования распределительных сетей в двух районах столицы Татарстана отключат свет.

Так, с 9.00 до 12.00 его не будет в Приволжском районе по адресам: улица Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 75, 77, 85-1, 85-2, 85-3.

А с 9.00 до 18.00 обесточат поселок Самосырово Советского района по улицам Мухамедьярова и Умырзая.

При этом в этом же районе из-за подключения психбольницы к централизованным сетям также отключат воду, причем почти на сутки.

Речь идет о двух домах - №49в и №57г, что на улице Николая Ершова. Краны в них пересохнут с 9.00 25 декабря до 6.00 26 декабря

МУП «Водоканал» просит жителей этих домов заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.