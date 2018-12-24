Настоятелем Казанского собора иконы Божией Матери станет действующий архиерей Феофан

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-24T14:58:45+03:00

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Стало известно, кто же станет настоятелем восстанавливаемого Казанского собора иконы Божией Матери в стоилце Татарстана. Так, на это место был назначен правящий архиерей комплекса Богородицкого монастыря Феофан.

Другой Феофан - митрополит Казанский и Татарстанский, во время общения с журналистами отметил, что первостепенной задачей сейчас является воссоздание собора.

Известно, что восстановление Казанского собора было начато еще в 2016 году. Сейчас на месте некогда имеющихся развалин построены колонны и пять куполов. Помимо этого, рабочие уже занялись фасадом и подготовили стену под иконостас. Открытие собора из-за объема и сложности работ было перенесено с 2018-го на 2020 год.

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