2018-12-24T14:50:56+03:00
Общество

Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря

Тариф для региональных операторов же составит 439 рублей за один кубический метр твердых коммунальных расходов
Алина ГАБДУЛИНА
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Сделано это будет с целью позволить региональному оператору приступить к осуществлению своей деятельности с начала 2019 годаСделано это будет с целью позволить региональному оператору приступить к осуществлению своей деятельности с начала 2019 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Министерство строительства Татарстана должно утвердить размер платы на 2019 год за вывоз мусора для жителей республики до конца декабря.

Соответствующее заявление было сделано заместителем руководителя исполкома города по вопросам ЖКХ и благоустройства Казани Искандером Гиниятуллиным на деловом понедельнике 24 декабря.

Известно, что на размер платы для населения республики повлияет тот факт, что Госкомитет Татарстана по тарифам уже утвердил тариф для региональных операторов в размере 439 рублей за один кубический метр твердых коммунальных расходов.

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