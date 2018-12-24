Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-24T14:50:56+03:00

Сделано это будет с целью позволить региональному оператору приступить к осуществлению своей деятельности с начала 2019 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тариф для региональных операторов же составит 439 рублей за один кубический метр твердых коммунальных расходов

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Министерство строительства Татарстана должно утвердить размер платы на 2019 год за вывоз мусора для жителей республики до конца декабря.

Соответствующее заявление было сделано заместителем руководителя исполкома города по вопросам ЖКХ и благоустройства Казани Искандером Гиниятуллиным на деловом понедельнике 24 декабря.

Известно, что на размер платы для населения республики повлияет тот факт, что Госкомитет Татарстана по тарифам уже утвердил тариф для региональных операторов в размере 439 рублей за один кубический метр твердых коммунальных расходов.

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