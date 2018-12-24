В преддверии Нового года-2019 в Казани пройдет донорская акция

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-24T14:27:20+03:00

Ее участником может стать любой желающий старше 18 лет, весом не менее 50 кг и не имеющий противопоказаний

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В преддверии Нового года-2019 - 27 декабря, в Казани, в Республиканском центре крови пройдет донорская акция. Девиз ее - «Лучший подарок на Новый год – спасти чью-то жизнь».

Принять участие в этой акции, а значит сдать кровь, может любой желающий. Для этого нужно быть старше 18 лет, весом не менее 50 кг и к тому же не иметь противопоказаний.

Придя в Республиканский центр крови необходимо принести с собой паспорт. Забор крови будет проводиться с 8.30 до 12.00.

Участников акции ждет новогодняя музыка и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

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