2018-12-24T13:58:29+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над своею дочерью

Главу семейства застукала мать 9-летней жертвы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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33-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в секс-насилии над ребенком и его истязании. Жертвой мужчины стала его 9-летняя дочь.

Так, в мае этого года в городе осужденный у себя дома по пьяни надругался над ребенком. За этим его застала его супруга. Женщина тут же сообщила об этом в полицию. Главу семейства задержали и возбудили уголовное дело.

В ходе его расследования выяснилось, что мужчина практически целый год сильно выпивал. По спиртным он не только вел себя аморально в присутствии малолетней дочери, но и жестоко с ней обращался.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – В итоге суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

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