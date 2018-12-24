Безопасность на Новый год-2019 в Казани буду обеспечивать более 400 полицейских

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-24T13:43:27+03:00

Также в период новогодних каникул-2019 в городе выставят дополнительные посты ГИБДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана начальник городского УМВД Алексей Соколов сообщил, что казанский гарнизон в преддверии новогодних праздников уже перешел на усиленный режим несения службы.

Всего в ночь празднования безопасность горожан будут обеспечивать более 400 полицейских, а в ночь на 7 января – более 300. Кроме того, будут привлечены и сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и члены народных дружин.

- Городские елки с момента открытия по 14 января включительно будут приняты под круглосуточную охрану парными постами. С 1 по 14 января с 16.00 до 22.00 на центральной елке дополнительно будут выставляться парные пешие посты, – отметил Алексей Соколов.

Также начальник УМВД Казани отметил, что в период новогодних каникул-2019 в городе выставят дополнительные посты ГИБДД, усилят следственно-оперативные группа, а также будут созданы группы немедленного реагирования на сообщения о возможных терактах.