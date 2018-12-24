В новогодние каникулы-2019 в Казани усилят контроль за своевременным вывозом мусора

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-24T13:26:45+03:00

В сам главный праздник коммунальщики будут работать в усиленном режиме

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Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани председатель комитета ЖКХ города Дмитрий Анисимов, во время новогодних каникул-2019 в столице Татарстана из многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых застроек мусор будут вывозить каждый день. А с 31 декабря по 2 января коммунальщики заработают в усиленном режиме.

- На выходные праздничные дни поставлены задачи своевременной уборки придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи и очистка скатных кровель от снега и сосулек, - также отметил Дмитрий Анисимов.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в новогодние каникулы-2019 будет усилен контроль за работой коммунальных служб, в частности, за своевременным вывозом мусора.

Всего на новогодние дежурства выйдут более 250 сотрудников 54 ресурсоснабжающих организаций. Они укомплектованы 100 единицами спецтехники и автотранспорта. По сравнению с обычными днями количество дежурных бригад увеличено в два раза.