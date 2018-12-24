2018-12-24T13:26:45+03:00
Дом. Семья

В новогодние каникулы-2019 в Казани усилят контроль за своевременным вывозом мусора

В сам главный праздник коммунальщики будут работать в усиленном режиме
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего на новогодние дежурства выйдут более 250 рабочих.Всего на новогодние дежурства выйдут более 250 рабочих.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани председатель комитета ЖКХ города Дмитрий Анисимов, во время новогодних каникул-2019 в столице Татарстана из многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых застроек мусор будут вывозить каждый день. А с 31 декабря по 2 января коммунальщики заработают в усиленном режиме.

- На выходные праздничные дни поставлены задачи своевременной уборки придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи и очистка скатных кровель от снега и сосулек, - также отметил Дмитрий Анисимов.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в новогодние каникулы-2019 будет усилен контроль за работой коммунальных служб, в частности, за своевременным вывозом мусора.

Всего на новогодние дежурства выйдут более 250 сотрудников 54 ресурсоснабжающих организаций. Они укомплектованы 100 единицами спецтехники и автотранспорта. По сравнению с обычными днями количество дежурных бригад увеличено в два раза.

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов
На республиканской елке в Казани выступит популярная певица
В Чебоксарах полицейские спасли из огня инвалида и двух щенков
Полицейские Татарстана перед Новым годом-2019 получили более 133 миллионов рублей на покупку или строительство жилья
Сколько дней татарстанцы будут отдыхать в честь Нового года-2019
Губернаторский дворец в Казанском Кремле застрахуют на 838 миллионов рублей
В Казани лишенный прав водитель «Нивы» сбил 20-летнюю девушку
В Татарстане из-за плохой погоды закрыли движение по ледовой переправе Аракчино-Верхний Услон
25 декабря в двух районах Казани отключат свет
Настоятелем Казанского собора иконы Божией Матери станет действующий архиерей Феофан
Жители Татарстана узнают новый тариф-2019 за вывоз мусора до конца декабря
В преддверии Нового года-2019 в Казани пройдет донорская акция
Жителя Чувашии приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над своею дочерью
Безопасность на Новый год-2019 в Казани буду обеспечивать более 400 полицейских
В Татарстане метель и сильный снег пробудут минимум до 27 декабря
В суд передано дело о ДТП в Чувашии, в котором погибли 12 человек
Новый год-2019: Казань попала в топ-3 российских городов для поездок с детьми на праздники
В Казани угарным газом отравилось 4 человека, двое из них дети
Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
Идет прием заявок на участие в международном форуме «Эндаументы 2019»