2018-12-24T12:55:35+03:00
Общество

В Татарстане метель и сильный снег пробудут минимум до 27 декабря

Порывы ветра будут достигать до 17 м/с
Олег ЛУГОВОЙ
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В начале этой недели погода в Татарстане будет формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов.В начале этой недели погода в Татарстане будет формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как прогнозируют специалисты Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 25 декабря на территории республики местами сохранится сильная метель и ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах снежные заносы.

Дело в том, что в начале этой недели погода в Татарстане будет формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов.

Так, в среду, 26 декабря, утром и днем в республике ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах будет хозяйствовать метель. Ветер, опять же, местами сильный порывами до 16 м/с. При этом максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов.

В четверг ночью и утром прогнозируется снег, местами сильный. Также местами в это время ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Днем столбики термометров максимум покажут от -3 до -8 градусов.

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