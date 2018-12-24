2018-12-24T12:31:38+03:00
Происшествия

В суд передано дело о ДТП в Чувашии, в котором погибли 12 человек

Обвинение в совершении преступления предъявлено водителю грузового автомобиля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по ЧувашииФото: МВД по Чувашии
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Следственный департамент МВД России закончил предварительное расследование дела по факту ДТП, в котором погибли 12 человек. Сейчас оно направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Обвинение в совершении преступления предъявлено водителю грузового автомобиля. Известно, что 11 октября текущего года он выехал на "встречку", где столкнулся с мкроавтобусом. В результате 12 пассажиров ппоследнего погибли, а еще двое получили тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, грузовик имел проблемы с тормозной системой. При этом водитель превысил допустимую скорость, а после потерял контроль над машиной.

- Уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки, что позволило обеспечить своевременную защиту прав и интересов потерпевших и доступ к правосудию, принять меры к возмещению причиненного вреда, - сообщает МВД Чувашии.

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