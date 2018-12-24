Новый год-2019: Казань попала в топ-3 российских городов для поездок с детьми на праздники

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-24T12:13:03+03:00

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Согласно исследованиям специалистов ресурса Tvil.ru, исходя из забронированного туристами с детьми жилья на новогодние каникулы, Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России. Впереди только Санкт-Петербург и Москва.

После столицы Татарстана на четвертом и пятом местах расположились Петрозаводск и Нижний Новгород, соответственно.

Итак, вернемся все же к Казани. Здесь во время празднования Нового года-2019 и других зимних торжеств туристы с детьми в среднем собираются провести 3 ночи.

При этом дольше по времени семейные путешественники хотят провести в Санкт-Петербург. А самые короткие выездные каникулы в честь Нового года -2019 планируют те, кто собрался в Нижний Новгород.

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