В Казани угарным газом отравилось 4 человека, двое из них дети

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-24T11:54:34+03:00

К счастью, никто не погиб. В больнице оказалась женщина и две девочки. Еще один пострадавший - мужчина, от госпитализации отказался. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В это понедельник, 24 декабря, в 11.00 врач в столице Татарстана врач «скорой помощи» сообщил спасателям о том, что этим утром в частном доме №24 на улице 2-ая Староаракчинская угарным газом отравилась целая семья – двое взрослых и двое детей.

Так после осмотра медиками от госпитализации отказался 58-летний мужчина. В отличие от него в Горбольницу №7 с отравлением средней тяжести было отправлена 23-летняя женщина. Кроме того, в ДРКБ Казани госпитализировали двух девочек в возрасте 3-х и 4-х лет. У детей зафиксировали легкую степень отравления угарным газом.

- Предварительная причина происшествия – самостоятельное перекрытие хозяевами дома вентиляционного отверстия листом бумаги, - сообщают в МЧС Татарстана.

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