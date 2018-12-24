Идет прием заявок на участие в международном форуме «Эндаументы 2019»

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-24T11:16:40+03:00

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5 апреля 2019-го Благотворительный фонд Владимира Потанина и Московская школа управления СКОЛКОВО проводят III Международный форум «Эндаументы-2019».

Цель форума – поддержка сообщества, заинтересованного в конструктивном диалоге о роли и возможностях эндаументов в развитии некоммерческого сектора в России. В третий раз форум станет пространством для обсуждения тенденций профессионального развития российских некоммерческих организаций, продвижения лучших практик, способов повышения устойчивости социальной сферы, образования, науки, культуры и искусства.

К участию в форуме приглашаются специалисты по работе с целевыми капиталами, представители некоммерческих организаций, заинтересованных в применении модели эндаумента, а также представители бизнеса, управляющих компаний, меценаты.

Порядок приема заявок:

• В качестве организатора сессии или выступающего - до 15 января 2019 г.

• Информирование о результатах конкурса заявок - до 22 февраля 2019 г.

• Регистрация слушателей на форум в феврале 2019 г.