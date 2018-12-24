Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
В воскресенье, 23 декабря, 50 жителей Нижнекамска устроили традиционный для города новогодний флешмоб. Из своих автомобилей они выстроили ель и надпись "2019". Местом проведения акции стала площадка у одного из продуктовых магазинов на улице Южной.
Известно, что организатором флешмоба выступил администратор группы "Дорожный контроль Нижнекамск".
В прошлом году, к слову, в акции приняло участие большее количество людей. Тогда порядка 70 автовладельцев "нарисовали" своими транспортными средствами на дороге снежинку и надпись "2018".
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