2018-12-24T11:32:24+03:00
Дом. Семья

Водители Нижнекамска устроили новогодний флешмоб

Из своих автомобилей выстроили ель и надпись "2019"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В воскресенье, 23 декабря, 50 жителей Нижнекамска устроили традиционный для города новогодний флешмоб. Из своих автомобилей они выстроили ель и надпись "2019". Местом проведения акции стала площадка у одного из продуктовых магазинов на улице Южной.

Известно, что организатором флешмоба выступил администратор группы "Дорожный контроль Нижнекамск".

В прошлом году, к слову, в акции приняло участие большее количество людей. Тогда порядка 70 автовладельцев "нарисовали" своими транспортными средствами на дороге снежинку и надпись "2018".

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