693 призывника из Казани отправились служить в армию в осенний призыв

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-24T10:58:26+03:00

Девять человек не явились в военкоматы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани подвели итоги осеннего призыва. Так, отдавать долг родине отправились 693 жителя столицы Татарстана. Многие отправились служить в ВМФ, ВДВ и Президентский полк.

Всего на медкомиссию вызвали 4736 казанцев. При этом, девять из них не явились в военкомат. Об этом рассказал военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов Казани Шамиль Ханнанов.

Мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что после отправки призывников в войска город продолжает следить за прохождением их службы.

- У нас в Татарстане, и в Казани в том числе, так повелось, что мы не только отправляем наших призывников в армию, но и следим за прохождением их службы, наши военкомы на связи с командирами и, как правило, мы всегда в курсе того, как проходит служба казанских ребят, – отметил Ильсур Метшин.

Шамиль Ханнанов отметил работу военных комиссариатов Советского, Приволжского и Вахитовского районов Казани, где набор призывников осуществлялся согласно плану и был выполнен в срок.