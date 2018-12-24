Нижнекамск и Камские поляны признали самыми благоустроенными населенными пунктами в Татарстане

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-24T10:46:14+03:00

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Очередной деловой понедельник в мэрии Нижнекамска начался не обычным образом. Руководителей поздравили сразу несколько дедов морозов, в том числе китайский и турецкий. Так организаторы обыграли тему договоров о сотрудничестве с Мейшанем и Мармарисом.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин подвел итоги года. Они оказались положительными.

- Хочется отметить новые образовательные учреждения – школу «Норма 36» и детский сад «Мы - Без», наше новое общественное пространство «Велики» – в городе; крытый плавательный бассейн «Аквамарин» – многолетняя мечта жителей Камполян», - сказал глава района. Мы имеем первые устойчивые, положительные результаты в развитии сферы малого и среднего бизнеса – дан старт ряду перспективных проектов в данном секторе, создаются и открываются новые современные линии производств, идет активное привлечение инвестиций на нашу территорию, - заявил градоначальник.

Кстати, по словам Метшина Нижнекамск и Камские Поляны в этом году признали самыми благоустроенными населенными пунктами республики.