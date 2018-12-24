2018-12-24T10:34:36+03:00
Общество

Мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить летом 2019 года

Сейчас его проектная документация находится на этапе государственной экологической экспертизы
Алина ГАБДУЛИНА
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Строительные работы должны быть закончены не позднее 2022 годаСтроительные работы должны быть закончены не позднее 2022 года
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Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить летом 2019 года. Начать их можно будет после получения всех необходимых разрешений. Подобной информацией с "РБК-Татарстан" поделился генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Это время ориентировочное, но самое подходящее для того, чтобы закончить работы к 2022 году. Известно, что сейчас проектная документация МСЗ находится на этапе государственной экологической экспертизы. До этого проект получил два заключения общественных экологических экспертиз, которые говорили о полном его соответствии требованиям в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

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