Жителей Татарстана предупредили о сильной метели с ухудшением видимости

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-24T10:18:40+03:00

Температура воздуха, при этом, поднимется почти до нуля

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Последняя рабочая неделя 2018 года началась для жителей Татарстана с обильных снегопадов. Так, по данным МЧС, 24 декабря на территории республики прогнозируются сильный снег и метель с ухудшением видимости, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На дорогах гололед и снежные заносы. Метель, при этом, не стихнет раньше 18:00.

- При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин, избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно, - предупредили водителей в пресс-службе МЧС РТ.

Что касается температуры воздуха, то она пойдет вверх. В некоторых районах республики столбики термометров могут подняться до отметки в 1 градус мороза. В среднем же в Татарстане прогнозируют 5 градусов ниже нуля.

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