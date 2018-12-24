В Набережных Челнах пьяный мужчина напал на медиков "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-24T08:58:31+03:00

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Нападение на медиков и водителя "скорой помощи" в Набережных Челнах произошло 23 декабря, в воскресенье, в 15.30. Как сообщает очевидец в паблике города, пьяный мужчина на бульваре Строителей напал на врача и медсестру. Они к этому времени уже погрузили в автомобиль больного, но отъехать не успели. Прохожий начал хватать за руки, толкать, ругаться нецензурной бранью, затем попытался вытащить из кабины водителя спецавтомобиля и избить его.

На место вызывали патрульный экипаж полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту нападения.

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