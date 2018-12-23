2018-12-23T18:35:32+03:00
Происшествия

В Татарстане сотрудница пекарни за час потратила выручку предприятия

Девушка задержана и признала свою вину
Лика ИСАЕВА
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Девушка потратила чужие деньги на наряды к праздникуДевушка потратила чужие деньги на наряды к праздникуФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в Набережных Челнах в субботу, 22 декабря. Утром в пекарню на смену пришли сотрудницу, и те, кто работал все ночь, ушли домой отдыхать. Руководитель начал принимать выручку за прошлые сутки и обнаружил крупную недостачу - более 16 тысяч рублей.

Под подозрения попали те, кто только что ушел с работы. Их попросили вернуться, и выяснилось, что к пропаже денег может быть причастна 28-летняя девушка, которая имела допуск к кассе.

Девушка долго отпираться не стала, и призналась, что деньги ей потребовались на наряды к Новому году. Все 16 тысяч рублей она уже успела потратить, накупив себе обновок.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в правоохранительных органах.

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