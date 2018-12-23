2018-12-23T17:19:48+03:00
Общество

В Татарстане ожидается метель и гололед

МЧС республики просит жителей республики быть внимательными на дорогах
Лика ИСАЕВА
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В понедельник в Казани ожидается метельВ понедельник в Казани ожидается метельФото: Из материалов пресс-службы
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Появился прогноз погоды на понедельник, 24 декабря. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан с 4.00 и до 18.00 в этот днь местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются такие метеопрогнозы: снег и метель с ухудшением видимости; сильный юго-восточный ветер порывами 15-20 м/с; гололед; на дорогах снежные заносы.

Жителей и гостей республики просят быть осторожнее на дорогах. Строго справила дорожного движения, не превышать скорость и не обгонять автомобили на трассах. По возможности отказаться от дальних поездок. Одеваться тепло в дорогу и иметь с собой жилет со светоотражающими элементами.

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