В Татарстане пожарные вынесли из огня пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-23T16:36:16+03:00

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Пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома произошел утром 23 декабря, в воскресенье. По предварительным данным, огонь появился на кухне, и едкий дым не позволил хозяйке жилья сразу покинуть опасную квартиру. Она надышалась угарным газом и продуктами горения.

Огнеборцев вызвали соседи, услышавшие запах дыма в подъезде. Приехавшие пожарные сумели вовремя вынести из квартиры потерявшую сознание пенсионерку. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой помощи" оказали ей первую помощь на месте, и после того, как привели ее в чувство, сразу увезли в больницу.

- Причины пожара выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

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