2018-12-23T16:36:16+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарные вынесли из огня пенсионерку

Пожар произошел в Елабуге
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пожар произошел в квартиреПожар произошел в квартиреФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома произошел утром 23 декабря, в воскресенье. По предварительным данным, огонь появился на кухне, и едкий дым не позволил хозяйке жилья сразу покинуть опасную квартиру. Она надышалась угарным газом и продуктами горения.

Огнеборцев вызвали соседи, услышавшие запах дыма в подъезде. Приехавшие пожарные сумели вовремя вынести из квартиры потерявшую сознание пенсионерку. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой помощи" оказали ей первую помощь на месте, и после того, как привели ее в чувство, сразу увезли в больницу.

- Причины пожара выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудница пекарни за час потратила выручку предприятия
В Татарстане ожидается метель и гололед
В Казани пройдет показ мультфильма "Унесённые призраками"
В Набережных Челнах во время конфликта у ночного клуба погиб мужчина
Президент Татарстана осмотрел украшенную к Новогодним праздникам Казань
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "1+1: Голливудская история"
На стройке в Казани в бетономешалке погиб мужчина
В ГБКЗ имени Сайдашева для детей покажут спектакль-мюзикл по сказкам Шарля Перро
В Татарстане во время пожара мужчина получил ожоги 97% тела
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году может составить 224 миллиарда рублей
В Казани суд отклонил заявление мужчины, которого глава Татарстана заблокировал в соцсетях
В Набережных Челнах сгорел припаркованный автомобиль
В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
В Татарстане начнет работу новая система вывоза твердых бытовых отходов