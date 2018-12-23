2018-12-23T15:13:20+03:00
Звезды

В Казани пройдет показ мультфильма "Унесённые призраками"

Фильм выходит на экраны 27 декабря, премьерный показ пройдет в кинотеатре "Каро"
Лика ИСАЕВА
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Равшана Куркова озвучила мультфильм "Унесённые призраками"Равшана Куркова озвучила мультфильм "Унесённые призраками"Фото: Из материалов пресс-службы
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Уже 27 декабря в широкий прокат выходит мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Десятилетняя девочка Тихиро переезжает с родителями в новый дом. Заблудившись по дороге, семья оказывается в странном пустынном городе, где их ожидает великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней. В мире, населенном древними божествами и волшебными существами, и управляемом демонической волшебницей Юбабой, Тихиро предстоит пройти через испытания, чтобы избавить своих родителей от коварных чар.

Мультфильм выходит на экраны в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в новом дубляже. Российская актриса Равшана Куркова озвучила одну из ролей.

- Мультфильмы Миядзаки — не просто развлечение, это целая вселенная! - считает Куркова. - Я озвучиваю Рин, наставницу Тихиро, сварливую работницу, которая не очень-то и рада, что ей на голову свалилась девочка. Этот, на первый взгляд, не самый отзывчивый человек в итоге во многом помогает Тихиро.

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