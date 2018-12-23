В Набережных Челнах во время конфликта у ночного клуба погиб мужчина
Уличный конфликт между двумя компаниями молодых людей, отдыхавшими в ночном клубе в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике 22 декабря в 2.00 завершился трагедией.
От клуба с ножевыми ранениями в больницу были доставлены два молодых человека.
Один из них, 22-летний, от полученных травм скончался в реанимации. За жизнь второго - 24-летнего, борятся медики.
По предварительным данным, молодые люди курили на улице, когда к ним подошел неизвестный. Краткий диалог завершился тем, что мужчина выхватил нож и напал на посетителей ночного клуба.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск нападавшего на жителей города злоумышленника
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