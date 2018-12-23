В Набережных Челнах во время конфликта у ночного клуба погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-23T14:17:40+03:00

Незнакомец напал на посетителей ночного клуба с ножом Фото: Из материалов пресс-службы

В больницу с ножевым ранением доставлен еще один пострадавший

Изменить размер текста: A A

Уличный конфликт между двумя компаниями молодых людей, отдыхавшими в ночном клубе в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике 22 декабря в 2.00 завершился трагедией.

От клуба с ножевыми ранениями в больницу были доставлены два молодых человека.

Один из них, 22-летний, от полученных травм скончался в реанимации. За жизнь второго - 24-летнего, борятся медики.

По предварительным данным, молодые люди курили на улице, когда к ним подошел неизвестный. Краткий диалог завершился тем, что мужчина выхватил нож и напал на посетителей ночного клуба.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск нападавшего на жителей города злоумышленника

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен