Президент Татарстана осмотрел украшенную к Новогодним праздникам Казань

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-23T13:06:15+03:00

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В субботу, 22 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов прогулялся по центру Казани и осмотрел праздничное оформление города к Новогодним праздникам. Вместе с ним по главным прогулочным зонам – улицы Баумана и набережной озера Кабан, путешествовали мэр столицы республики Ильсур Метшин и представители итальянской компании Festi Group, которая и устроила эту праздничную иллюминацию.

Сооснователь итальянской компании Валерио Фести рассказал про роскошное убранство набережной Кабана: декор сосредоточен на палубе у театра имени Галиасгара Камала, где установлена световая композиция высотой 28 метров, на нижней палубе – световые арки.

Прогулка продолжилась по улице Баумана. Казанский Арбат декораторы украсили 40 светящимися арками.

- Всего было использовано 102 тысячи энергосберегающих ламп, 60 километров проводов и 90 деревянных столбов для создания арок, - сообщили в пресс-служба Рустама Минниханова.

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