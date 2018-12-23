В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "1+1: Голливудская история"

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-23T12:02:49+03:00

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Накануне Нового, 2019 года, «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» проведут закрытый пресс-показ комедии «1+1: Голливудская история». Сам фильм выходит на российские экраны 10 января 2019 года.

Новый шедевр режиссера Нила Бёргера перенесет зрителей в Нью-Йорк, в роскошные апартаменты в Нижнем Манхэттене. Одинокий миллиардер интервьюирует соискателей на должность личного помощника.

Среди кандидатов - бывшие искусствоведы и матери-героини, лощеные аферисты, профессиональные жены и просто какие-то городские сумасшедшие. Каждый готов на все, лишь бы поселиться в высотке рядом с одним из самых влиятельных людей мира. Все они оказываются за чертой, едва на это интервью внезапно врывается случайный гость. Незнакомцу абсолютно все равно на то, что здесь происходит. Его волнует только собствення семья. Он просит только поставить подпись на направление от службы занятости на это собеседовании. Отказ миллиардера ему необходим, но сам работодатель решает всё по другому.

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