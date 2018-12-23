2018-12-23T12:40:02+03:00
Происшествия

На стройке в Казани в бетономешалке погиб мужчина

Его тело доставали спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП на стройке ЖК "Арт-сити" на улице Ершова в Казани произошло днем 22 декабря, в субботу. По предварительным данным, в результате грубого нарушения правил техники безопасности в шнек бетономешалки попал 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Тело погибшего из бетономешалки доставали сотрудники МЧС Татарстана.

По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка в СУ СКР республики. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Будут изучаться вопросы соблюдения правил техники безопасности на стройке, проведеными ранее инструктажами и прохождения погибшим таких инструктажей.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани пройдет показ мультфильма "Унесённые призраками"
В Набережных Челнах во время конфликта у ночного клуба погиб мужчина
Президент Татарстана осмотрел украшенную к Новогодним праздникам Казань
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "1+1: Голливудская история"
В ГБКЗ имени Сайдашева для детей покажут спектакль-мюзикл по сказкам Шарля Перро
В Татарстане во время пожара мужчина получил ожоги 97% тела
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году может составить 224 миллиарда рублей
В Казани суд отклонил заявление мужчины, которого глава Татарстана заблокировал в соцсетях
В Набережных Челнах сгорел припаркованный автомобиль
В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
В Татарстане начнет работу новая система вывоза твердых бытовых отходов