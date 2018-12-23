На стройке в Казани в бетономешалке погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-23T12:40:02+03:00

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ЧП на стройке ЖК "Арт-сити" на улице Ершова в Казани произошло днем 22 декабря, в субботу. По предварительным данным, в результате грубого нарушения правил техники безопасности в шнек бетономешалки попал 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Тело погибшего из бетономешалки доставали сотрудники МЧС Татарстана.

По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка в СУ СКР республики. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Будут изучаться вопросы соблюдения правил техники безопасности на стройке, проведеными ранее инструктажами и прохождения погибшим таких инструктажей.