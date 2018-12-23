В ГБКЗ имени Сайдашева для детей покажут спектакль-мюзикл по сказкам Шарля Перро

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-23T10:14:34+03:00

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Спектакль в стиле бродвейского мюзикла "Золушка" пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева с 23 декабря по 5 января. Это будет целая серия детских новогодних музыкальных спектаклей, приуроченная к 390-летию со дня рождения Шарля Перро. Главной героиней станет Золушка, и в спектакле появятся не только она, Мачеха и Принц, но и герои других сказок известного французского писателя: Кот в сапогах, Красная Шапочка, Серый волк, Король. Для юных зрителей это будет настоящее погружение в мир музыки и театра: песни, изящные танцы в сопровождении инструментального ансамбля, красочные костюмы актеров, живописные видеоинсталляции.

- Наш спектакль построен в формате бродвейского мюзикла, - рассказывает заместитель директора ГБКЗ РТ Лада Лабзина. – Краткие фрагменты текста будут чередоваться с большим количеством музыкальных номеров, песен и танцев. Сюжет изменен по сравнению с первоисточником: в качестве основной мысли выбрана тема восстановления справедливости, а love-story отходит как бы на второй план.

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