В Татарстане во время пожара мужчина получил ожоги 97% тела
Пожар на первом этаже двухэтажного жилого дома №1а на улице Некрасова в Чистополе произошел в пятницу, 21 декабря, в 15.19. Загорелся мусор на лестничной площадке. На место сразу вызвали пожарных, и они быстро справились с огнем, общая площадь возгорания не превысила один квадратный метр.
Но во время тушения выяснилось, что в самом эпицентре находится 40-летний мужчина. Он получил 97% ожогов тела - 3 степень, и доставлен в реанимационное отделение Чистопольской ЦРБ.
- По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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