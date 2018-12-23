В Татарстане во время пожара мужчина получил ожоги 97% тела

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-23T09:34:47+03:00

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Пожар на первом этаже двухэтажного жилого дома №1а на улице Некрасова в Чистополе произошел в пятницу, 21 декабря, в 15.19. Загорелся мусор на лестничной площадке. На место сразу вызвали пожарных, и они быстро справились с огнем, общая площадь возгорания не превысила один квадратный метр.

Но во время тушения выяснилось, что в самом эпицентре находится 40-летний мужчина. Он получил 97% ожогов тела - 3 степень, и доставлен в реанимационное отделение Чистопольской ЦРБ.

- По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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