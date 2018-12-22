В Казани суд отклонил заявление мужчины, которого глава Татарстана заблокировал в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:17 2018-12-22T18:23:29+03:00

Решение было обосновано тем, что дело должно быть рассмотрено и решено в другом судебном порядке

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Кировский суд Казани отклонил заявление местного жителя, который обвинил главу Татарстана Рустама Минниханова в том, что тот незаконно заблокировал его в одной из соцсетей.

- Заявление рассматривается и решается в ином судебном порядке, - гласит обоснование такого решения.

Напомним, 18 декабря житель Казани по имени Андрей подал в суд на главу республики. Мужчина заявил, что у него отсутствует возможность обращения к президенту Татарстана через "ВКонтакте". А это, по мнению Андрея, влечет за собой прямое ограничение в правах.

Ранее предполагалось, что мужчина попал в "черный список" Рустама Минниханова после комментариев, которые тот стал оставлять на его странице. В них он писал об "отмене на территории России действия Конституции РФ", "захвате власти 18 марта" и "кооперативе Озеро". Такую версию подтвердил и сам Андрей.

- Бан критики в соцсетях главы региона означает, что нечего ответить по существу. Но можно же было и просто не отвечать, банить то зачем? - вопрошает он в соцсетях.