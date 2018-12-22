Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году может составить 224 миллиарда рублей
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году может составить 224 миллиарда рублей. С такими предположениями выступил глава министерства сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.
В частности, 106 миллиардов из этой суммы принесут сельскохозяйственные объединения, 98 — личные подсобные хозяйства, а оставшиеся 20 миллиардов — крестьянские (фермерские) хозяйства.
Именно КФХ Ахметов особенно отмел в своей речи. По его словам, объем валовой продукции от такого рода хозяйств ежегодно растет более чем на 10%.
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