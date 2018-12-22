В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-22T16:30:43+03:00

Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров

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В Татарстане открылась ледовая трасса Аракчино – Верхний Услон. Длина переправы составляет 3 километра и по ней организовано движение в две полосы. Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров.

Известно, что на переправе организованы пункты обогрева и контроля. Также на ней есть все необходимые спасательные средства.

Отметим, что автомобилистам на подобных дорогах необходимо отстегивать ремни безопасности, двигаться со скоростью не выше 20 километров в час, приоткрывать двери автомобиля и строго соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров.

Передвигаться по ледовой переправе могут и пешеходы, которые имеют для этого специальные дорожки.