2018-12-22T16:30:43+03:00
Авто

В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон

Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров
Алина ГАБДУЛИНА
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Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километровДорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километровФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Татарстане открылась ледовая трасса Аракчино – Верхний Услон. Длина переправы составляет 3 километра и по ней организовано движение в две полосы. Дорога поможет автовладельца сократить путь от Казани до Верхнего Услона примерно на 50 километров.

Известно, что на переправе организованы пункты обогрева и контроля. Также на ней есть все необходимые спасательные средства.

Отметим, что автомобилистам на подобных дорогах необходимо отстегивать ремни безопасности, двигаться со скоростью не выше 20 километров в час, приоткрывать двери автомобиля и строго соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров.

Передвигаться по ледовой переправе могут и пешеходы, которые имеют для этого специальные дорожки.

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