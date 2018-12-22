В Набережных Челнах сгорел припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-22T17:31:10+03:00

Владелец транспортного средства пытался сбить пламя снегом, но у него ничего не вышло

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В пятницу, 21 декабря, в частном секторе поселка Суар на улице Возрождения загорелся припаркованный автомобиль. Площадь возгорания составила порядка 3 квадратных метров.

Прибежавший на место хозяин иномарки, пытался сначала сбить пламя снегом, но у него ничего не вышло. Тогда мужчина решил вызвать сотрудников МЧС.

В итоге с огнем удалось справиться, но автомобиль, вероятнее всего, восстановлению не подлежит. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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