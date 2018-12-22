В Татарстане начнет работу новая система вывоза твердых бытовых отходов

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-22T15:44:53+03:00

В скоро времени будут заключены договоров с двумя выбранными республиканскими операторами

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С начала 2019 года в Татарстане начнет работать новая система вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Реализацию этого глава республики Рустам Минниханов поручил главам районов.

Известно, что в скоро времени будут заключены договоров с двумя выбранными республиканскими операторами. Что будет представлять собой эта система, пресс-служба президента пока не уточняет.

Помимо этого Рустам Минниханов распорядился своевременно вывозить мусор в градущие новогодние праздники.

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