В Нижнекамске прошла церемония прощания с художником Владимиром Никольским

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-22T14:24:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 декабря, в Нижнекамске простились с известным художником и архитектором Владимиром Никольским. Церемония прощания состоялась в 9.00 в городском музее.

Картины Никольского украшают частные коллекции 28 стран мира. Его работы есть и в музее Нижнекамска - города, в котором он родился. Владимир был членом союзов художников Татарстана и России и одним из авторов ландшафтного проекта "Святой ключ".

Отметим, что мужчина скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Его сердце остановилось в ночь на четверг, 20 декабря.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен