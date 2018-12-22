2018-12-22T14:24:33+03:00
Звезды

В Нижнекамске прошла церемония прощания с художником Владимиром Никольским

Мероприятие состоялось в 9.00 в городском музее
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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В субботу, 22 декабря, в Нижнекамске простились с известным художником и архитектором Владимиром Никольским. Церемония прощания состоялась в 9.00 в городском музее.

Картины Никольского украшают частные коллекции 28 стран мира. Его работы есть и в музее Нижнекамска - города, в котором он родился. Владимир был членом союзов художников Татарстана и России и одним из авторов ландшафтного проекта "Святой ключ".

Отметим, что мужчина скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Его сердце остановилось в ночь на четверг, 20 декабря.

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